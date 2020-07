Warenhäuser : Kaufhof: OB Geisel und Benko treffen Vereinbarung

Düsseldorf Nach einer Absichtserklärung soll die Stadt das geplante Immobilienprojekt am Wehrhahn unterstützen, Signa im Gegenzug die Beschäftigten von Karstadt und Kaufhof halten, wenn die Häuser geschlossen werden.

OB Thomas Geisel hat erneut mit Signa-Eigner René Benko über die Zukunft von Karstadt und Kaufhof verhandelt. Die Warenhausgruppe gehört zur Signa und hatte die Schließung der Häuser an der Schadowstraße und am Wehrhahn angekündigt. Nach Informationen unserer Redaktion hat man sich in einem Telefonat am Montag auf einen Letter of Intent, also eine Grundsatzvereinbarung, geeinigt. Die Absichtserklärung sieht vor, dass die Stadt die Immobilienpläne für den Kaufhof-Standort am Wehrhahn unterstützt, für die Benko bereits mit Hochhausentwürfen an die Stadt herangetreten war. Benko soll wiederum eine Beschäftigungsgarantie für die rund 250 Mitarbeiter der beiden Häuser von Karstadt und Kaufhof anstreben. Ein Hintergrund: Benko will im Herbst 2022 ein Kaufhaus des Westens (KaDeWe) im Carsch-Haus eröffnen, dort wird er Fachpersonal brauchen. Verbindlich ist ein Letter of Intent indes nicht.