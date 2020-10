Gesundheitamt braucht mehr Personal : Kaufhof-Mitarbeiter helfen bei Kontaktnachverfolgung in Düsseldorf

Düsseldorf Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt sprunghaft. Das Gesundheitsamt kommt mit der Nachverfolgung der Infektionsketten nicht mehr hinterher. Nun wird zusätzliches Personal eingestellt.

Das Gesundheitsamt schickt Infizierte per behördlicher Verfügung in häusliche Quarantäne, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Darüber hinaus werden Kontaktpersonen nachvollzogen, die ebenfalls infiziert sein könnten. Auch diese werden in Quarantäne geschickt, wenn bestimmte Rahmenbedingungen vorliegen.

Angesichts der stark zunehmenden Zahl an Neuinfektionen gerät das Amt an seine Grenzen. Die Stadt will gegensteuern durch den Einsatz von Auszubildenden und Studenten, die befristete Einstellung von Arbeitnehmern – unter anderem von Beschäftigten der vor dem Aus stehenden Kaufhof-Filiale am Wehrhahn – und Zeitarbeit.