Kaufhof an der Kö : Düsseldorfer Steiff-Schaufenster kommen zurück

Kaufhof an der Kö

Düsseldorf Im vergangenen Jahr hatte es die stimmungsvollen Weihnachts-Schaufenster nicht gegeben, mit denen der Kaufhof an der Kö üblicherweise zahlreiche Kinder und Erwachsene begeistert. Zahlreiche Kunden beklagten das Fehlen der Tradition – diese kehrt nun zurück.

Die bunten Steiff-Weihnachtsschaufenster im Kaufhof an der Königsallee sollen nach einem Jahr Pause nun wieder die Passanten in adventliche Stimmung versetzen. Am kommenden Freitag werden sie um 11 Uhr eröffnet, wie Filial-Geschäftsführer Michael Becker jetzt ankündigte. „Das diesjährige Motto lautet ‚Dschungel’ und wird bestimmt viele Kinderaugen zum Leuchten bringen“, hieß es dazu.