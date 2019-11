Kaufen oder selber schlagen : So findet man den richtigen Weihnachtsbaum in Düsseldorf

Foto: Bernd Schaller Infos Hier kann man in Düsseldorf Weihnachtsbäume selber schlagen.

Düsseldorf Nordmanntanne, Fichte und Nobilis sind die Klassiker. Es gibt sie klein im Topf oder mehrere Meter groß. Die Qualität ist gut, sagen die Anbieter. Wir geben Tipps für den Tannenkauf und verraten, wo man sie in Düsseldorf selber schlagen kann.

Die Frage nach den Preisen für die Bäume kann Mathias Andree in diesem Jahr schnell beantworten. „Wir verkaufen jeden Baum für 19,99 Euro – egal, welche Größe“, sagt der Inhaber vom Gartencenter Turkenburg an der Bergischen Landstraße. Vorrätig werden Bäume bis zu einer Länge von vier Metern sein, die kleinsten Exemplare sind kaum höher als 50 Zentimeter.

Start des Verkaufs ist die letzte Novemberwoche, denn: „Viele Kunden stellen den Weihnachtsbaum schon vor dem ersten Advent auf“, sagt Andree. Vor allem in Vorgärten oder auch vor Geschäften werden die Bäume viele Blicke auf sich ziehen.

Wer früh kauft, aber den Baum noch bis kurz vor dem Fest lagern möchte, sollte das gute Stück draußen aufbewahren, auf der Terrasse etwa. „Und ruhig mal im Regen stehen lassen“, sagt Andree und erklärt zudem, dass der Stamm nicht zwingend in einem Topf mit Wasser stehen müsse. „Wenn er draußen bei frischer Luft steht, zieht der Baum kaum noch Flüssigkeit.“

Trotz des recht trockenen Sommers seien die Bäume gut im Saft, denn im Herbst habe es ordentlich geregnet. Nachgefragt sei klassisch die Nordmanntanne, auch die Fichte sei begehrt. Die Zweige der Nobilistanne machen als Adventskranz große Karriere, weil sie gut und lange ihre Nadeln halten. Bis zu 2000 Bäume verkauft Turkenburg pro Saison – die meisten, so betont Mathias Andree, bekäme er von Baumschulen aus NRW.

Wer im Düsseldorfer Norden einen Weihnachtsbaum haben möchte, aber keine Gelegenheit hat, ihn zum Beispiel mit dem Auto zu transportieren, kann zum Lohauser Hof an die Lohauser Dorfstraße fahren. Inhaber Karl Josef Rath und seine Mitarbeiter bieten einen Lieferservice an. „Wir fahren zu unseren Kunden im Umkreis von etwa fünf Kilometern“, sagt er. Ein Zwei-Meter-Prachtstück kostet 48 Euro. Geliefert werden Nordmanntanne und Fichten sowie Nobilis aus dem Sauerland. „Die Bäume sind in diesem Jahr gut gewachsen“, sagt Rath. Nur die Setzlinge hätten in der Sommerhitze gelitten. In drei oder vier Jahren wird sich zeigen, ob sich das auf den Preis auswirkt.

In diesem Jahr jedoch sind die Kosten stabil. Auf dem Lohauser Hof gibt es auch Schwarzkiefern. Allerdings sollten sich Interessenten rechtzeitig bei Karl Josef Rath melden und ein Exemplar vorbestellen.

Der Weihnachtsbaumverkauf wird auf dem Hof von manchen Firmen als Event benutzt, erzählt Rath. „Dann kommen die Kunden in Gruppen und schlagen die Bäume selbst.“ Zur Stärkung gibt es Grünkohl und Glühwein.

Am 3. Advent wird auf dem Lohauser Hof ein Fest gefeiert. Die Einnahmen aus Glühwein und Kohl werden für einen guten Zweck gespendet. Verkaufsstart für die Weihnachtsbäume ist um den ersten Advent.

Früher als Wirtschaftshof ein Teil von Schloss Garath, heute vielseitiger Dienstleister: Die Forstverwaltung Schlosshof Garath blickt auf eine lange Geschichte zurück. Die Weihnachtsbäume bilden einen wichtigen Teil des Geschäfts. Ob Nordmann- oder Coloradotannen, Blau-, Rot- und Omorikafichten: Im Angebot sind gängige Größen bis zu einer Höhe von zwölf Metern. Die Bäume wurden mit natürlichem Dolomitkalk gedüngt. Das hat sich offenbar gelohnt, die Bäume haben der Sommerhitze widerstanden. Etwa zwei Wochen vor Weihnachten öffnet der Weihnachtsbaumverkauf auf dem Gutshof. Täglich können die Kunden den Christbaumkauf bei einem würzigen Glühwein genießen. An den Wochenenden gibt es sogar Waffeln für eine kleine Stärkung. Wer bis zum vierten Advent wartet, kann selbst aktiv werden und den Baum in einer ausgewiesenen Kultur selbst schlagen.

Auch im Gartencenter Böhmann-Ilbertz in Wittlaer wächst die Weihnachtsstimmung. Die ersten Christbäume mit Ballen zum Einpflanzen gibt es schon, spätestens Ende November sind die geschlagenen Prachtstücke im Angebot. Gewachsen sind sie in Düsseldorf, im Hunsrück und im Sauerland. Die Kunden können wählen zwischen Nordmanntannen, Rot- und Blaufichten. Wer es etwas exotischer mag, entscheidet sich für eine Korea-Tanne. „Sie ist etwas schlanker im Wuchs“, sagt Michael Windhövel, der die Geschäfte mit Ehefrau Stephanie Ilbertz-Windhövel führt. Ihre Eltern Brigitte und Josef Ilbertz haben das Gartencenter einst eröffnet.

Die Auswahl an Bäumen ist groß bei Böhmann-Ilbertz. Einige Bäumchen gibt es schon ab 9,95 Euro – je nach Größe und Qualität. Das größte Exemplar kann bis zu acht Meter hoch sein und kostet gut 400 Euro. Wer sein Auto schonen möchte oder nicht das richtige Befestigungsmaterial hat, kann durchatmen. „Immer mehr Kunden kommen zu uns und suchen sich den passenden Baum aus, lassen ihn dann von uns nach Hause liefern“, sagt Michael Windhövel.

Der Weg zu Böhmann-Ilbertz lohnt sich aber auch, weil es auf dem Geschäftsgelände einen kleinen Weihnachtsmarkt gibt. Ob Schmuck, Lichterketten oder Adventskränze – die Kunden können in Ruhe alles fürs Fest kaufen. Besonders für ungeduldige Kunden hat der Fachmann einen Tipp: Den Baum ins Wasser stellen – vor allem, wenn das gute Stück im Haus (also in der Wärme) steht. Sonst können die ersten Nadeln schon vor Weihnachten fallen.

Ein großes Sortiment an Christbäumen bieten auch viele Baumärkte an. Obi in Rath zum Beispiel präsentiert ab 20. November bis zu 3000 Nordmanntannen. In mehreren Lieferungen kommen sie aus Dänemark. Im überdachten Gartencenter des Baumarkts sind Bäume nach Größen und Preisen sortiert. Von 1,25 bis 1,50 Meter kosten sie 12,99 Euro, von zwei bis 2,50 Meter beträgt der Preis 24,99 Euro. Einige besonders dicht und gerade gewachsene Bäume erhalten den Titel eines Premiumbaumes und kosten bei einer Größe von 1,50 bis zwei Meter 35,99 Euro.

Im praktischen Netz übersteht der Baum den Weg nach Hause gut. Ob er dort besser im Wasser stehen sollte oder nicht – darüber gehen die Meinungen auseinander. Foto: dpa/Christoph Schmidt