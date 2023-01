Diagnose Brustkrebs in der Corona-Pandemie Katrin Lange schreibt Geschichte voller Energie und Zuversicht

Es war während des ersten Lockdowns, als das Leben von Katrin Lange von Null auf gleich auf dem Kopf stand. Die Diagnose Brustkrebs hat sie „ohne Vorwarnung und Gnade aus dem Alltag herauskatapultiert“, wie sie sehr eindrücklich in ihrem Buch mit dem Titel „Bei Gegenwind loslaufen“ schreibt. Mit 41 Jahren wurde die in Remscheid geborene Düsseldorferin zu einer der 70.000 Frauen, die in Deutschland jährlich an Brustkrebs erkranken. Erschwerend kam für die frische Risikopatientin die Corona-Pandemie hinzu. „Gleich zwei Gegner, denen ich keine Chance geben wollte, mich zu vernichten“, erinnert sich die heute 44-Jährige.