Tipps für mehr Ordnung Coachin über mehr Ordnung im Alltag

Boxen und Etiketten Nicht nur in der Küche, sondern auch an vielen anderen Stellen kann Ordnung mit einem System aus Boxen und Etiketten erreicht werden. Auch in Schränken im Schlafzimmer oder Büro könne es helfen, Sachen an einem festen Ort mit Beschriftung zu verstauen. Bornemann empfiehlt auch Gruppierungen, sodass beispielsweise alle Kerzen an einem Platz verstaut werden.