Bachelor-Kandidatin aus Düsseldorf „Der passende Mann wäre wie die Kirsche auf der Sahnetorte“

In einer Beziehung sind Vivien Humor, Loyalität und Treue am wichtigsten. „Und er muss natürlich Hunde genau so lieben wie ich“, sagt sie. In der Stadt Düsseldorf fühle sie sich einfach wohl und besucht für Dates am liebsten den Benrather Schlosspark oder den Hafen mit seinen „tollen Restaurants“. Auch Bachelor-Kandidatin Katja erklärt: „In Düsseldorf gibt es viele schöne Date-Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel eine schöne Fahrradtour nach Kaiserswerth oder Oberkassel machen und dort zu einem guten Italiener gehen – oder sich einfach mal gemütlich mit einer Picknickdecke an den Rhein setzen.“ Aber auch einen schönen Sommernachmittag mit einem Aperol am Carlsplatz ausklingen zu lassen, sei für sie ein schönes Kennenlernen.