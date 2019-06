Mission : Die Kirche geht auf die Menschen zu

Beim Fest der Begegnung kamen zu Fronleichnam zahllose Christen zur Reuterkaserne, um gemeinsam ihren Glauben zu bekunden und Gottesdienst zu feiern. Foto: Sabine Polster

Düsseldorf Mit der Kampange Himmelsleuchten versucht die katholische Kirche, mehr Menschen für den Glauben zu begeistern. Dazu finden in den kommenden Tagen mehrere Veranstaltungen statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christopher Trinks

Mit ihrer missionarischen Kampagne #himmelsleuchten will die katholische Kirche das Interesse am christlichen Glauben stärken und wieder mehr Zugang zu den Menschen finden, die aus unterschiedlichen Gründen Religion aus ihrem Leben verbannt haben. Dazu organisieren die Pfarrgemeinden und christlichen Verbände bis Mariä Lichtmess Events und Aktionen. Startschuss war am Fronleichnamstag das gut besuchte Begegnungsfest am Rheinufer. Die Veranstaltungen bis September stehen schon fest, das restliche Programm folgt nach den Sommerferien.

Entspannen im Schlosspark

Die Wetterprognose stimmt schon einmal - unter dem Motto: „Schau in den Himmel - die Erde ist schön“ lädt der Kirchengemeindeverband Benrath-Urdenbach am morgigen Freitag ab 17 Uhr zu einem gemeinsamen Entspannen im Benrather Schlosspark ein. Liegestühle und sommerliche Getränke sollen dazu einladen, die Woche ausklingen zu lassen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Auch Malutensilien stehen bereit für diejenigen, die den Blick in den Himmel künstlerisch festhalten wollen.

Nachtwallfahrt nach Nievenheim

Eine Pilgerwanderung der besonderen Art startet am Samstag, 29. Juni, um 21 Uhr am Missionskreuz am Maxplatz. Von der St. Maximilian-Kirche aus werden 23 Kilometer durch die Nacht bis zu St. Pankratius im Dormagener Stadtteil Nievenheim gewandert. In der über 200 Jahre alten Kirche wird es bei der Ankunft einen Gottesdienst geben mit anschließendem Frühstück im Gasthaus Mehl. Nähere Informationen zum Ablauf geben Wolfgang und Brigitte Brünker unter 0211 154591.

Per Fahrrad die Gemeinde erkunden

Am Sonntag, 30. Juni, lädt die Pfarrgemeinde St. Bonifatius dazu ein, die einzelnen Pfarrbezirke mit einer Radtour zu erkunden. Von der Kirche St. Suitbertus in Bilk geht es ab 12 Uhr aus durch Flehe, Volmerswerth, Hamm und wieder nach Bilk. Unterwegs werden an verschiedenen Orten und den einzelnen Kirchen kleine Halte eingelegt. Dort bietet sich auch die Möglichkeit, im späteren Verlauf zur Tour dazu zustoßen. Der genaue Routenplan findet sich im Veranstaltungskalender der Bonifatius-Gemeinde unter www.bonifatiuskirche.de. Ein verkehrstaugliches Fahrrad sowie ausreichend Getränke und Proviant für ein Picknick sollten mitgebracht werden.

24 Stunden etwas Gutes tun

Mit einem Aussendungsgottesdienst am 4. Juli um 19.30 Uhr in der Kirche St. Joseph, Am langen Weiher 21, geht es los – unter dem Motto „Let it Shine!“ probiert die Seelsorgeeinheit „Düsseldorfer Rheinbogen“ eine neue Form des ewigen Gebets. Über einen Zeitraum von 24 Stunden finden dann zahlreiche missionarische Aktionen statt, bei denen beispielsweise Sänger des Kirchenchors die Bewohner zweier Seniorenheime aufsuchen, um ihnen ein musikalisches Ständchen zu bringen. Weitere Informationen zu den zahlreichen Veranstaltungen und Mitmach-Aktionen finden sich auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit, www.meinegemein.de.

Kellnernd ins Gespräch kommen

Wer in den ersten beiden Juli-Wochenende in einer Gastwirtschaft im Gemeindebezirk Angerland-Kaiserswerth etwas zu trinken bestellt, wird es womöglich von einem Gemeindemitglied serviert bekommen. Von 18 bis 22.30 Uhr am Freitag und Samstag gliedert sich ein Team in die verschiedenen Lokalitäten der beiden Stadtviertel auf, um zu servieren und mit den Besuchern in Gespräche über Glauben und Kirche zu kommen.