Kirche in Düsseldorf : Gerresheimer Katholiken erinnern an Missbrauchsfälle

Düsseldorf Gemeindemitglieder haben am Freitagabend eine Mahnwache vor der Kirche St. Margareta errichtet. Dabei wurde auch bekannt: Ein Gutachten des Erzbistums Köln greift offenbar einen dritten Übergriffs-Fall auf.

Genau ein Jahr ist es her, dass die katholische Gemeinde in Gerresheim von einem Missbrauchsfall erschüttert wurde. Der inzwischen verstorbene Pfarrer O. soll sich vor Jahrzehnten an einem Kindergartenkind vergangen haben. Viele Gemeindemitglieder, die ihn gut kannten, leben heute noch, sie konnten es nicht begreifen. Viereinhalb Monate später kam ein weiterer Fall hinzu: Pfarrer D. wurde suspendiert, auch er wegen möglichen sexuellen Missbrauchs. „Es kann nicht sein, dass wir jetzt einfach wieder zur Tagesordnung übergehen“, sagt Peter Barzel, einer der Initiatoren einer Mahnwache, bei der am Freitagabend vor der Basilika an die Fälle erinnert werden sollte.