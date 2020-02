Katholiken in Düsseldorf : Mit einem Aschenkreuz „to go“ in die Fastenzeit

Pater Thomas Möller (r.) zeichnet Maximilian Jagla das Aschenkreuz auf die Stirn. Mutter Joanna Obrusnik-Jagla bekam es vorher schon. RP-Foto: gaa. Foto: RP/gaa

Düsseldorf Den Kaffee zum Mitnehmen kennt jeder, nach den „tollen Tagen“ gab es an Aschermittwoch nun auch in verschiedenen katholischen Gemeinden das Aschenkreuz zum Mitnehmen. Bei den Dominikanern in der Altstadt verteilte Pater Thomas Möller am Nachmittag insgesamt sechsmal in einem jeweils 15-minütigen Kurzimpuls sogenannte „Ashes to go“.

Von Hendrik Gaasterland

Abgeschaut hat sich Möller die schnelle Austeilung des Aschenkreuzes im englischsprachigen Raum, bei den Gläubigen kommt sie gut an: „Für Menschen, die an Aschermittwoch wenig Zeit haben, für die das Aschenkreuz aber eine große Bedeutung hat, ist es eine gute Idee“, sagt Joanna Obrusnik-Jagla.

Sie ist mit ihrem Sohn Maximilian zum Kurzimpuls in die Dominikanerkirche St. Andreas gekommen. Das sichtbare Tragen des Kreuzes auf der Stirn ist für sie der Beginn der Vorbereitung auf Ostern und der Start der 40-tägigen Fastenzeit. Der 13-jährige Maximilian findet: „Man fühlt sich mit dem Kreuz in der Rolle von Jesu in der Fastenzeit. In den vergangenen beiden Jahren hatte es zeitlich leider nicht geklappt, aber für dieses Jahr hatte ich mir fest vorgenommen, mir das Kreuz wieder zeichnen zu lassen.“