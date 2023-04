Kirche in Düsseldorf Diese katholischen Messen finden über Ostern statt

St. Albertus Magnus, Kaiserswerther Straße 211: Do 19 HLM in engl. Sprache; Fr 15 KFL 17 KFL in engl. Sprache; Sa 21 Osternacht in engl. Sprache; So 9 HLM 17 HLM in engl. Sprache; Mo 9 HLM 19 Abendgebet.