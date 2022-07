Freizeit in Düsseldorf : Unterbacher See: Minus nicht so schlimm wie erwartet

Unterbacher See: Minus nicht so schlimm wie erwartet

Der neue Wasserspielplatz am Strandbad Nord des Unterbacher Sees kommt bei den jungen Besuchern gut an. Foto: Wibit Sports GmbH

Düsseldorf Weitere positive Nachrichten beim Zweckverband: Jochen Kral ist der neue Verbandsvorsteher. Und der neue Wasserpark kommt bei den Besuchern gut an.

Kassensturz beim Zweckverband Unterbacher See: Bei der Verbandsversammlung stand der Jahresabschluss 2021 im Mittelpunkt des Interesses. Und siehe da: Ganz so schlimm wie nach zwei Jahren Corona befürchtet fiel der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht aus. „Wir sind den Nachtragswirtschaftsplan aufgrund der Pandemie ziemlich pessimistisch angegangen und wurden insofern angenehm überrascht“, sagt Geschäftsführer Peter von Rappard, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Nur so viel: „Das Erholungsgebiet Unterbacher See ist natürlich dauerdefizitär, das liegt an den sozialverträglichen Preisen, was wiederum für den öffentlichen Bereich keine Selbstverständlichkeit ist.“