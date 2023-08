„Schandfleck“ an den Kasematten Kassenhäuschen vergammelt am Rhein in Düsseldorf

Die Kasematten am Rheinufer sind einer der beliebtesten Touristenorte in der Altstadt. In den vergangenen Monaten hat sich dort aber ein sprichwörtlicher Schandfleck entwickelt: Am Eingang zu den Gastro-Betrieben (Höhe Schulstraße) vergammelt ein Kassenhäuschen, das aus Sicherheitsgründen dorthin versetzt worden ist. Die Politik ist alarmiert.