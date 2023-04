Warenhaus in Düsseldorf So könnte Karstadt doch noch gerettet werden

Die kommende Woche wird keine leichte für die Düsseldorfer Karstadt-Belegschaft: Ab dem 25. April verschickt der Mutterkonzern Galeria Karstadt Kaufhof an alle 106 Beschäftigten die Kündigungsbriefe. Die Filiale steht auf der offiziellen Schließungsliste, der letzte Verkaufstag ist am 31. Januar 2024. Doch ausgerechnet in der Woche, in der die Mitarbeiter schwarz auf weiß vom Ende erfahren, könnte es eine Wende geben. Das hat unsere Redaktion exklusiv erfahren.