Warenhaus in Düsseldorf Oberbürgermeister Keller will für Karstadt kämpfen

„Wenn wir gehen, verliert Düsseldorf einen Anker“, sagt der örtliche Betriebsratschef Andreas Scholten. Im Gespräch mit dem OB habe er klargemacht, dass in diesem Teil der Stadt ein großer Leerstand drohe. Also ausgerechnet dort, wo zuletzt Millionen Steuergelder in den Ausbau der Fußgängerzone flossen.