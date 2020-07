Handel in Düsseldorf : Schadowstraße wird das Kaufhaus-Aus spüren

Karstadt und Kaufhof in der Stadtmitte sollen Ende Oktober schließen. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Das Aus beider Kaufhäuser an Schadowstraße und Wehrhahn scheint besiegelt. Die starke Einkaufsstraße kann Experten zufolge dennoch funktionieren, wird aber natürlich unter dem Verlust der Frequenzbringer leiden. Eine Idee für die Karstadt-Fläche: ein großes Sportkonzept.

Die Chancen für einen Erhalt zumindest eines der Kaufhäuser an Schadowstraße und Wehrhahn sind offenbar nur noch gering. Zwar war zuletzt bekannt geworden, dass Karstadt/Kaufhof-Eigner René Benko über eine deutliche Mietsenkung für den Karstadt an der Schadowstraße verhandelte. Inzwischen aber hat dort und im benachbarten Kaufhof am Wehrhahn bereits der große Ausverkauf begonnen, von dem große Schilder künden. Die Unternehmensleitung hat laut einem Bericht der „Textilwirtschaft“ den Oberbürgermeistern der Städte mit Schließungsstandorten geschrieben, es gebe keine Hoffnung für eine Weiterführung.

Eingegangen ist ein solcher Brief bei der Stadt Düsseldorf nach Angaben eines Sprechers allerdings nicht, man sei weiter im Austausch mit Signa, heißt es von dort auf Anfrage: „Wir sind weiterhin optimistisch zumindest den Karstadt-Standort zu retten und so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten.“

Für die Schadowstraße ist es nach Einschätzung von Experten zwar keine Katastrophe, wenn beide Kaufhäuser verschwinden – aber eben auch nicht leicht zu verkraften. Sie stehen am östlichen Ende der Straße und fungieren dort als Magneten für Kunden, die aus Richtung Königsallee und Altstadt weitergehen. „Natürlich sind zwei Häuser dieser Größe starke Frequenzbringer“, sagt Jürgen Kreutz, Geschäftsführer des Einzelhandelsimmobilien-Spezialisten Comfort in Düsseldorf. „Entsprechend wird man das im Umfeld merken.“ Teils werde wohl der verbleibende Kaufhof an der Königsallee davon profitieren, weil Kunden dorthin ausweichen, glaubt er. Und teils werden sich gerade am Ende der Straße andere Konzepte ansiedeln als bisher – wie es auch am Südende der Kö der Fall ist.

Kreutz geht aber davon aus, dass die Schadowstraße dennoch auch in Zukunft funktionieren kann. Profitieren dürfte sie seiner Meinung nach von den städtebaulichen Entwicklungen, die dort in den vergangenen Jahren angestoßen wurden: „Dazu gehörten das Verschwinden des Tausendfüßlers, das komplette Projekt Kö-Bogen I, und nun auch die Neugestaltung der Schadowstraße selbst. Dadurch ist die Innenstadt noch einmal attraktiver geworden.“

Freilich hatte auch diese Entwicklung ihre Schattenseite: Seit dem Start der Wehrhahnlinien-Arbeiten ist die Straße – einst eine der gefragtesten Einkaufsmeilen Deutschlands – eine Dauer-Baustelle. Über Jahre arbeiteten die Händler gegen Sperrungen, Bauzäune und Container vor ihren Türen an, mancher gab auf, genervt von Baulärm und Staub und dem langen Warten.

Eigentlich zeichnete sich nun das Ende dieser Durststrecke ab: Die Schadowstraße soll 2023 fertig sein, Teile werden es schon deutlich früher. Angelegt ist die neue Schadowstraße tagsüber als Fußgängerzone mit breitem Radfahrstreifen. Viele Hausbesitzer haben in Vorfreude auf die erhofften Glanzzeiten in ihre Gebäude investiert: „Die Eigentümer haben schrittweise mitgezogen, beispielsweise ihre Fassaden erneuert“, sagt Kreutz: „Das wird positive Effekte haben.“

Nun fragt sich, ob bald am Ende der Straße die nächsten Großbaustellen auftauchen. Dass der Kaufhof am Wehrhahn einem Neubau weichen wird, gilt als sicher; Benko möchte dort gern ein Hochhaus errichten. Das Umfeld erwartet daher gespannt, was aus der als erhaltenswert geltenden Immobilie nebenan wird, wenn Karstadt auszieht. Es liegt nah, dass die Eigentümer CBRE Global Investors ein mögliches Ende der Kaufhaus-Zeit schon beim Erwerb im Blick hatten. Immerhin wird in Düsseldorf seit Jahren diskutiert, dass an dieser Stelle zwei große Kaufhäuser sehr nah beieinander stehen. (Wenngleich meist angenommen wurde, dass der Karstadt übrig bleiben würde.)

„Handel ist dort höchstens noch bis ins erste Obergeschoss denkbar“, sagt Experte Kreutz. Ladenlokale weiter oben sind wenig beliebt, weil sich dorthin weniger Kunden verirren; entsprechend niedrige Mieten werden dort gezahlt. Vorstellen kann er sich, dass ein größeres Sportgeschäft an dieser Stelle der Innenstadt Zulauf fände – zumal auch Karstadt Sport verschwinden wird.