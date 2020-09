Lösung für Kaufhaus in Düsseldorf : Karstadt-Filiale an der Schadowstraße ist gerettet

Karstadt-Filiale an der Schadowstraße ist gerettet

Lösung für Kaufhaus in Düsseldorf

Düsseldorf Nun steht fest, wie es mit den Filialen von Galeria Kaufhof und Karstadt in Düsseldorf weitergeht. Das Kaufhaus an der Schadowstraße wird nach wochenlangen Verhandlungen bestehen bleiben.

Nach langen Verhandlungen ist die Zukunft der Warenhausstandorte von Galeria Kaufhof und Karstadt am Wehrhahn sowie an der Schadowstraße nun klar.

Oberbürgermeister Thomas Geisel, Andreas Scholten (Betriebsrat Karstadt Schadowstraße) und Wolfgang Grabowski (Betriebsratsvorsitzender Galeria Kaufhof am Wehrhahn) stellten die Lösung am Mittwochnachmittag vor.

Im Juni erfuhren Mitarbeiter des Karstadt an der Schadowstraße und des benachbarten Kaufhof am Wehrhahn, dass die beiden Kaufhäuser zum 31. Oktober schließen sollten. Dort läuft bereits seit Wochen ein großer Ausverkauf. Beobachter hatten jedoch zumindest für den Karstadt weiterhin Hoffnung gesehen, da die Immobilie deutlich attraktiver ist und das Kaufhaus als ein Frequenzbringer am nördlichen Ende der Einkaufsmeile gilt. Zwischenzeitlich wurde über die Miete für das Gebäude verhandelt, dabei hat es inzwischen nach Informationen unserer Redaktion eine Einigung gegeben.