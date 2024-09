Karrieremesse Stuzubi in Düsseldorf Alle werben um den Nachwuchs

Am Stand von Friseurmeisterin Nicole Meßner in der „Erlebniswelt Handwerk“ dreht sich das Glücksrad ohne Pause. Zu gewinnen gibt es Süßigkeiten oder sogar einen Ausbildungsplatz. So lief das im vergangenen Jahr an ihrem Stand auf der Karrieremesse „Stuzubi“ – wobei Meßner natürlich keinen Ausbildungsvertrag verlost hatte. Ein junger Mann sei wegen des Glückrades an ihrem Stand stehen geblieben, sie seien ins Gespräch gekommen und eine Woche später unterschrieb sie seinen Ausbildungsvertrag, erzählt die Eigentümerin des Salons „Tausendschön“ aus Derendorf.