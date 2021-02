Karneval in Düsseldorf : Karnevalsvereine singen Altbierlied neu ein

14 Vertreter von Karnevalsvereinen oder Karnevalsbands interpretierten das Altbierlied im Studio auf ihre Art. S creenshot: Tino Hermanns Foto: Tino Hermanns

Düsseldorf Die Jecken in den Stadtteilen wollten mit musikalischem Projekt einen „Hauch von Karneval“ erzeugen. Das Ergebnis hat allen so viel Spaß gemacht, dass es eine Wiederholung geben soll.

Die Sehnsucht der Jecken, den Narrentrieb in der fünften Jahreszeit auszuleben, ist groß, aber die Leidenschaft kann in der Session 2020/21 kaum freien Lauf gelassen werden. Weil der Leidensdruck für einige Karnevalisten aber kurz vor den tollen Tagen nicht mehr auszuhalten war, steckten sie ihre Kreativität nicht in originelle Kostüme, sondern in ein musikalisches Projekt. „Die Idee, das Altbierlied unter Beteiligung vieler kleiner Karnevalsvereine neu einzuspielen, kam erst vor einer Woche auf“, erläutert Anke Schmich von der Gerresheimer Saubande. „Wir wussten, dass es sportlich wird, bis Rosenmontag den Clip ins Internet zu stellen, aber ohne Herausforderungen macht eine Session auch keinen Spaß.“

Nach einer kleinen Telefonaktion hatten Vertreter von 14 Karnevalsclubs und einigen Karnevalsbands zugesagt, zu bestimmten Zeiten im Proberaum der Werstener Music Company aufzutauchen und mehr oder weniger perfekt „Ja sind wir im Wald hier, wo bleibt unser Altbier?“ zu singen, zu brummen, zu grölen. „Wir hatten für jeden Sänger oder jedes Paar 30 Minuten eingeplant, damit sich keiner über den Weg läuft. Die meisten waren aber so textsicher, dass spätestens beim zweiten Mal alles im Kasten war. Im Proberaum ist sich niemand begegnet“, sagt Schmich.

„Zum Glück sind mit Ursula Strunk von der Band Kokolores, Ralf Schüller von der Jolly Family, Tom Hausmann von der Werstener Music Company oder Cisco Steward auch ein paar Leute dabei, die richtig singen können. Das reduziert den Brummfaktor gewaltig“, erzählt sie. Und Sascha Brunder, der musikalische Leiter der Werstener Music Company, hatte beim Abmischen nicht ganz so viel zu tun.

Aber es ging ja auch nicht um musikalische Perfektion, sondern um einen „Hauch von Karneval“. So kamen alle Vereinsmitglieder mit Narrenkappe oder ganz in Uniform. Gerd I. und Susi I., das Angermunder Prinzenpaar von der KG De Elf Pille, kam sogar im kompletten Ornat. „Wir wollten untereinander in Kontakt bleiben, zusammen Spaß haben, obwohl wir ja nicht zusammenkommen durften“, meint Schmich lächelnd. Das klappte offensichtlich ausgezeichnet, denn in der eigens eingerichteten Whatsapp-Gruppe gab es nur positive Kommentare. „Man war das ein Spaß. Danke, dass wir dabei sein durften“, schrieb zum Beispiel Marcus Creutz von den Benrather Schlossnarren. „Bin mal auf das Ergebnis gespannt.“