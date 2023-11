Karneval in Düssseldorf Historisches Ereignis mit dem ersten männlichen Prinzenpaar

Der Karnevalsausschuss von Unterbach 1957 lud am 11.11. zum traditionellen Hoppeditz-Erwachen und zur feierlichen Prinzenkürung in den festlich geschmückten und ausverkauften „Unterbacher Gürzenich“ in der Wichernschule ein. Das närrische Treiben lockte zahlreiche Narren und Jecken aus der Region an, die gemeinsam den Startschuss für die närrische Saison erlebten.