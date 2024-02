Karneval in Düsseldorf Ein Rausch in Blau und Weiss

Keller aber sonnte sich nicht allzu lange in der ungeteilten närrischen Aufmerksamkeit. „Ich habe in diesen Tagen ja nicht mehr allzu viel zu sagen“, meinte der Stadtchef augenzwinkernd in Richtung des Prinzenpaares. „Prinz Uwe I. und Venetia Melanie haben die Regentschaft übernommen und sie machen das großartig.“ Johlender Jubel stimmte dem Oberbürgermeister zu.