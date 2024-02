Session in Düsseldorf Das sind die Karnevalspartys an Veilchendienstag

Düsseldorf · Am Rosenmontag hat der Karneval in Düsseldorf seinen Zenit erreicht. Doch auch am Veilchendienstag wird in der Stadt noch gefeiert. Hier der Überblick.

09.02.2024 , 07:47 Uhr

12 Bilder Was Sie zu den Veedels-Zügen in Düsseldorf wissen müssen 12 Bilder Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

(csr)