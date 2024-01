Karneval in Düsseldorf Was Sie zum „Tunte Lauf“ 2024 wissen müssen

Düsseldorf · Der „Tunte Lauf“ der KG Regenbogen gehört zu den Highlights der Karnevalssession. In diesem Jahr wird wieder am alten Standort gefeiert. Was Sie dazu wissen müssen.

29.01.2024 , 12:35 Uhr

Der letzte „Tunte lauf!“ fand 2020 in der Nachtresidenz statt (Foto: Andreas Bretz). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Inhalt des Artikels Was ist der „Tunte lauf!“? Wo findet der Lauf statt? Wie teuer ist der Eintritt? Was ist der „Tunte lauf!“? „Unsere Hauptakteure laufen hier getreu dem Motto: ‚Ab in den Fummel, ab auf die Stöckel, fertig, los, Tunte Lauf!’ auf einem Laufsteg von der Bühne ins Publikum und präsentieren ihre Outfits und Talente. Daran hat nicht nur die Jury ihre helle Freude“, sagt Andreas Mauska, Präsident der KG Regenbogen, und fasst den traditionellen Lauf damit zusammen. Seit 1996 findet dieser statt und wird inzwischen von der KG Regenbogen organisiert. Mit dem Applaus entscheiden die Gäste im Finale, wer den Titel der „Supertunte 2024“ mit nach Hause nimmt. Das sind die großen Karnevalsfeiern in Düsseldorf Altweiber bis Rosenmontag Das sind die großen Karnevalsfeiern in Düsseldorf Wo findet der Lauf statt? Nach einem Ausflug ins Schlösser Zelt am Burgplatz im vergangen Jahr, wird der Catwalk für den Tunte Lauf in diesem Jahr wieder wie gewohnt in der Nachtresidenz ausgelegt. Wann findet der Lauf statt? Das sind die Partys am Rosenmontag 2024 Karneval in Düsseldorf Das sind die Partys am Rosenmontag 2024 Am Karnevalssamstag, 10. Februar, in der Nachtresidenz, Bahnstraße 13. Beginn ist um 17.11 Uhr. Wie teuer ist der Eintritt? Die Tickets kosten 19 Euro zuzüglich Gebühr. Die Spenden- und Eintrittsgelder werden an die Aids-Hilfe Düsseldorf gespendet. >>>

(zeit/anbu)