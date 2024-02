Karneval in Düsseldorf Was Sie zum „Tunte Lauf“ 2024 wissen müssen

Düsseldorf · Der „Tunte Lauf“ der KG Regenbogen gehört zu den Highlights der Karnevalssession. In diesem Jahr wird wieder am alten Standort gefeiert. Was Sie dazu wissen müssen.

09.02.2024 , 07:48 Uhr

Der letzte „Tunte lauf!“ fand 2020 in der Nachtresidenz statt (Foto: Andreas Bretz). Foto: Bretz, Andreas (abr)

(zeit/anbu)