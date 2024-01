Besondere Ehrung Düsseldorfer Prinzenpaar von Stuttgartern ausgezeichnet

Diese heimatliche Unterstützung hat Hannes I. aber eigentlich nicht nötig, hat er doch im Abenteuerland-Ensemble bereits ordentlich Reklame für die fünfte Jahreszeit gemacht und so einige neue Anhänger dafür rekrutiert. Hannes I. spielt in seiner Doppelrolle als Hauptdarsteller und Karnevalsprinz der Abenteuerland-Spielplan in die Karten. Nächste Woche wird noch in Düsseldorf gearbeitet, dann folgen 14 Tage Betriebsurlaub und die Tingelei durch die badischen Karnevalssitzungen geht los. Dabei kann er seine Musikausbildung voll zur Geltung bringen. „Das Prinzenpaar hat bei jedem Auftritt 15 Minuten Zeit und muss singen können“, so Hannes I., der bereits im April 2013 sein erstes Studioalbum „Two Souls“ veröffentlichte, in dem er seine beiden musikalischen Seelen – das Musical und die Rockmusik – auf einem Tonträger vereinte.