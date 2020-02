Windstärke acht am Sonntag : Sturmböen bedrohen Kö-Treiben und Veedelszüge in Düsseldorf

Düsseldorf Die Jecken in Düsseldorf müssen sich darauf einstellen, dass das Kö-Treiben und die Veedelszüge am Sonntag möglicherweise abgesagt werden. Grund ist eine Sturmankündigung des Deutschen Wetterdienstes.

„Relativ sicher erreicht der Wind in Böen am Sonntagmittag die Stärke Beaufort acht“, sagte Markus Winkler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Anfrage am Samstagvormittag. Ab der Nacht auf Sonntag sei damit zu rechnen, dass ein Sturmtief von Südwesten zu erwarten. Das bringe vor allem viel Regen und eben auch Sturmböen mit. „Am Nachmittag können da auch Böen bis Stärke neun dabei sein“, erklärte Winkler. Erst am späten Nachmittag oder Abend soll sich das Wetter wieder beruhigen. Windstärke acht steht für Geschwindigkeiten bis 65 km/h, Windstärke neun für Geschwindigkeiten bis 75 km/h.

Das sind keine guten Nachrichten für alle Karnevalisten in Düsseldorf. Am Sonntag sollen eigentlich das Kö-Treiben auf der Königsallee und fünf Veedelszüge in Eller, Gerresheim, Hassels, Mörsenbroich, Niederkassel und Unterbach stattfinden. Möglicherweise müssen diese nun aber abgesagt werden. Ob es soweit kommt, das will das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) ab dem Nachmittag entscheiden. Dann trifft sich das CC mit eigenen Wetterexperten, um über die Lage zu beraten, sagte uns Sprecher Hans-Peter Suchand. Die Entscheidung falle dann am Nachmittag oder Abend – oder auch erst am Sonntagmorgen, sagte Suchand weiter.