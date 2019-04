Aus 364 Vorschlägen ausgewählt : So lautet das nächste Düsseldorfer Sessionsmotto

Düsseldorf Fünf Wochen nach Rosenmontag ist die Suche nach dem Motto der Karnevalssession 2020 entschieden. Unter 364 neu eingereichten Vorschlägen entschied sich der Vorstand des Comitee Düsseldorfer Carneval einstimmig.

Den Zuschlag bekam eine Anregung, die – so CC-Präsident Michael Laumen – die Internationalität der Landeshauptstadt und den Radschläger als Düsseldorfer Alleinstellungsmerkmal in idealer Weise verbindet: „Unser Rad schlägt um die Welt“. Schöpfer des Mottos ist Günter Hamacher aus Grevenbroich, der nun am Rosenmontag den „Zoch“ auf einem Prunkwagen oder auf der Ehrentribüne miterleben darf. Laumen dankte am Montagabend den Bürgern für die Unterstützung bei der Mottosuche und betonte, dass es der Vorstand nicht leicht gehabt habe, sich zu entscheiden. Vor einem Jahr hatte es 458 Vorschläge gegeben, darunter den Sieger für 2019 „Düsseldorf – gemeinsam jeck“.