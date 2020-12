Wegen Corona-Pandemie : Düsseldorfer Rosenmontagszug 2021 endgültig abgesagt

Düsseldorf Jetzt ist es amtlich: Der Rosenmontagszug in Düsseldorf ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das hat das Comitee Düsseldorfer Carneval am Donnerstag bekannt gegeben. Die Kür des Prinzepaares wurde verschoben.

CC-Präsident Laumen appellierte an alle Karnevalisten, sich in der kommenden Session und insbesondere an den tollen Tagen vernünftig zu verhalten. „Wir sollten in dieser äußerst schwierigen Zeit nur im kleinen Kreis feiern und auf eine coronafreie Session 2021/2022 hoffen“, sagte Laumen.