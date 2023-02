Düsseldorfer Wagenengel berichtet vom Rosenmontagszug „Mir wären auf der Kö fast drei Kleinkinder unter die Räder gekommen“

Hans-Peter Suchand vom Comitee Düsseldorfer Carneval sagt: „Es ist kein generelles Problem, sondern es sind immer Einzelfälle, in denen Eltern sehr unvernünftig sind.“ Das Comitee richte sich immer wieder an Eltern, sich als Zuschauer mit Kindern eher Stellen am Zugweg auszusuchen, die nicht so eng sind wie etwa der Bereich an der Königsallee. „Wenn mehr Platz ist, können die Kinder auch in Ruhe und gefahrlos Süßigkeiten aufsammeln“, sagt Suchand.