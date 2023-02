Einkaufen trotz Karneval Diese Geschäfte haben an Rosenmontag in Düsseldorf geöffnet

Supermärkte Bei den Lebensmittelmärkten gibt es keine einheitliche Regelung, die Öffnungszeiten für Rosenmontag haben viele Märkte per Aushang in den vergangenen Tagen mitgeteilt. Als Faustregel kann gelten: Je näher man der Altstadt kommt, desto weiter entfernt man sich von geöffneten Märkten. In der Altstadt selbst geht am Montag fast nichts mehr. Die Düsseldorf Arcaden in Bilk aber haben bis 20 Uhr geöffnet. Hier gibt es zum Beispiel den Supermarkt Aldi, bei dem Lebensmittel eingekauft werden können.