Karneval in Düsseldorf Rosenmontag - wo gibt es den besten Blick auf den Zoch?

Am 20. Februar 2023 ist Rosenmontag. Bis zu einer Million Närrinnen und Narren werden dann in der Düsseldorfer Innenstadt erwartet - es wird also richtig voll. Der Zoch startet in diesem Jahr an der Corneliusstraße, zieht dann über mehrere Kilometer durch die Innenstadt und endet schließlich an der Bilker Allee.