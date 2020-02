Ein Zug von Kindern für Kinder : Rekordbeteiligung beim Kinder-Karnevalsumzug

Düsseldorf Mit 4035 Mitwirkenden sei der Düsseldorfer Umzug mit dem Mainzer Jugendmaskenzug „der größte Kinder- und Jugendumzug in Europa“, sagt Hans-Peter Suchand, Sprecher des Comitees Düsseldorfer Carneval.

(tino) Leni und Malin Wilbert waren viel beschäftigt. Die Acht- und Sechsjährige fingen geschickt die Süßigkeiten auf, die beim Karnevalskinderumzug an der Kö auf die Umstehenden segelten. Ging ein Griff daneben, bückten sie sich blitzschnell und füllten die mitgebrachten Taschen bis zum Bersten. „Ich habe Kollegen, an die ich davon einiges weitergebe“, verriet Vater Kjel Wilbert. „Aber das Popcorn ist nur für uns“, protestierte Leni.

Familie Wilbert war nur eine von mehreren hundert Eltern-Kind-Gespannen, die sich am Samstag den närrischen Lindwurm von Kindern für Kinder ansahen. Und der hatte in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung. „Wir haben 199 Teilnehmer mehr als 2019“, sagt Hans-Peter Suchand, Sprecher des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC). Mit 4035 Mitwirkenden sei der Düsseldorfer Umzug mit dem Mainzer Jugendmaskenzug „der größte Kinder- und Jugendumzug in Europa.“ Dabei waren 15 dem CC angeschlossene Vereine mit ihren Jugendgruppen, neun Grundschulen, eine Realschule, ein Gymnasium, zwölf Kindertageseinrichtungen und acht weitere Jugendgruppen.

Karneval in Düsseldorf : Festzelt am Burgplatz öffnet ab 18.30 Uhr wieder

So erlebten die Jecken die Karnevalsabsagen in Düsseldorf

Kö-Treiben und Veedelszüge gestrichen : So erlebten die Jecken die Karnevalsabsagen in Düsseldorf

Windstärke acht am Sonntag : Sturmböen bedrohen Kö-Treiben und Veedelszüge in Düsseldorf

So läuft der Rosenmontagszug in Düsseldorf

Karneval im Liveblog : So läuft der Rosenmontagszug in Düsseldorf

Vieles ist handgemacht. „In den Kitas und Schulen werden mit viel Kreativität und Herzblut die Kostüme gebastelt und die Handwagen gestaltet. Es gibt nichts Gekauftes“, so Claudia Monreal aus dem Kinderumzugsorganisationsteam. „Und was kann es Schöneres geben, als das, was man mit eigenen Händen geschaffen hat, in so einem Umzug zu präsentieren?“