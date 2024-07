Karneval in Düsseldorf Düsseldorfer Prinzengarde Blau-Weiss könnte erstmals Präsidentin bekommen

In der Session 2009 verkörperte Ute Heierz-Krings an der Seite von Lothar Hörning das Prinzenpaar der Landeshauptstadt Düsseldorf. Seitdem ist sie Ehrenmitglied der Prinzengarde Blau-Weiss. Geplant ist die Wahl im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 17. Oktober. Der Posten des Präsidenten ist vakant, seit Lothar Hörning Anfang April sein Amt niedergelegte. In einem Schreiben an die Mitglieder der Venetiengarde begründete er diese Entscheidung mit seinem Wunsch, Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval zu werden. Eine Woche später wählten die Vertreter der Düsseldorfer Karnevalsvereine Hörning zum neuen CC-Präsidenten. Dieser Posten war einige Monate lang unbesetzt, nachdem der vorherige Präsident Michael Laumen sein Amt nach mehr als sieben Jahren im vergangenen Juli aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Im Juni wurde außerdem Ex-Prinz Uwe Willer zum neuen CC-Geschäftsführer gewählt.