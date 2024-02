Polizei in Düsseldorf 25 Jahre lang an Rosenmontag gearbeitet – und nun endlich frei

Stellvertretend für ihre Kolleginnen und Kollegen von der Polizei, die an den Karnevalstagen im Einsatz sind, hat Stefanie Fleming den Sessionsorden des Prinzenpaares bekommen. Prinz Uwe und Venetia Melanie statteten der Düsseldorfer Polizei im neuen Präsidium an der Derendorfer Allee einen Besuch ab. Zuvor hatten sie bereits die Verkehrswacht am Rheinbahn-Betriebshof und die Feuerwehr an der Hüttenstraße besucht.