Düsseldorfer Mottowagen 2024 Von Scholz, Putin und Trump bis hin zur AfD

Tilly will diesen Wagen fahren lassen, solange der Krieg andauert. Der russische Präsident wird damit der am meisten karikierte Herrscher im Düsseldorfer Zug. So wie im letzten kommt er auch dieses Jahr gleich zwei Mal vor. Bei Motiv Nummer zwei kniet der Diktator im Military-Outfit auf dem Boden und hat die Hände um den Kopf des russischen Patriarchen gelegt, der liebedienerisch zwischen den Beinen des Despoten zugange ist. „From Russia With Love“ heißt es dazu. Starker Tobak. Tilly brandmarkt die unheilige Allianz zwischen Altar und Thron sowie den in Russland praktizierten Schwulenhass.