Liveblog aus Düsseldorf & Köln : Hoppeditz-Erwachen - Jecke feiern Start in fünfte Jahreszeit

Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort) 30 Bilder So feiert Düsseldorf den Sessionsauftakt 2021

Liveblog Düsseldorf Die Karnevalssession 2022/23 in Düsseldorf beginnt mit dem Hoppeditz-Erwachen! Um 11.11 Uhr wird er aus dem Senffässchen steigen. In unserem Liveblog bekommen Sie alle Informationen. In Köln wird ebenfalls gefeiert, auch vor dort berichten wir hier. Helau und Alaaf!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken