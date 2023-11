Karneval in Düsseldorf Knaasköpp feiern Sessionsauftakt auf Düsseldorfs kleinster Bühne

Für die Tanzeinlage sorgten die acht „Perlen von Rosenkranz“, die jeden Zentimeter der Auftrittsfläche in Höhe und Breite nutzten – da wurde bei den Hebefiguren eben etwas der Kopf eingezogen. Burkard Brings, Präsident der KG Weißfräcke, stellte sein Talent als karnevalistischer Liedermacher unter Beweis, Fabian Pollheim berichtete als „Dinges Plömer“ in der Bütt aus Eggerscheidt, Jan Klytmanns und Christian Wilke persiflierten als „die Brillekikker“ Lieder, Gregor Josten berichtete als Nachtwächter Kabarettistisches und die Dumeklemmer-Fraktion (Heinz Hülshoff, Fabian Pollheim, Martin Herzberg, Jan Klytmanns und Jürgen Hilger) sorgte musikalisch für Stimmung. Auch das Prinzenpaar, Prinz Uwe und Venetia Melanie, wurde vor die Herausforderung der Mini-Bühne gestellt, mischte sich für ihr gemeinsames Lied aber rasch unters Volk. „Alles völlig anarchisch. Genauso muss das sein, genauso macht das ja auch Spaß“, so Hilger. Die rund 100 Jecken im Saal waren seh- und hörbar begeistert. Den weitesten Anfahrtsweg hatte sicherlich Klemens Hänsdieke, ursprünglich Werstener und im Reitercorps, diesmal aus seiner neuen Heimat im Westerwald angereist: „Es hat hier so was ursprüngliches, das ist kein großer anonymer Saal, in dem ein Programm runtergespult wird. Es ist persönlich.“ Jürgen Hilger stimmte zu: „Das ist Ur-Karneval. Und wenn Menschen Spaß machen und andere dabei Spaß haben: Das ist das, was passiert und das, was Knaasköpp heißt.“