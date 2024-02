Satirewagen aus Düsseldorf sorgt für Ärger Kinderschützer kritisieren Karnevalswagen mit Sex-Darstellung

Beim Entwurf habe er über die Darstellung lange nachgedacht. „Ich habe mich gefragt: Geht das überhaupt, so eine Darstellung am Straßenrand?“ Sein Team habe sich geschlossen für die Idee und die Umsetzung ausgesprochen. Letztlich habe er das Bild so gebaut, dass man eigentlich nichts sieht, so Tilly. „Nur wer weiß, worum es geht, versteht den Wagen.“ Andere Wagen in den vergangenen Wagen seien viel eindeutiger gewesen, findet der Künstler. Aber: „Ich kann Kritik gut vertragen, ich teile ja selber aus.“