Karneval in Düsseldorf Das sind die Partys am Tulpensonntag 2024

Die Vorstufe zum großen Rosenmontagszug in Düsseldorf ist alljährlich das Kö-Treiben am Tulpensonntag (11. Februar 2024). Tausende kommen jedes Jahr am Sonntag vor Rosenmontag nach Düsseldorf, um auf der Königsallee Karneval zu feiern. Überraschend hatte das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) die Veranstaltung im vergangenen Oktober abgesagt. Doch der Düsseldorfer Schaustellerverband hat die beliebte Karnevalsveranstaltung auf der Kö übernommen.