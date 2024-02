Helau in Düsseldorf Das sind die Partys am Karnevalsfreitag 2024

So feiert am Freitag um 19 Uhr die KakaJu ihre Kostümsitzung in der Stadthalle, bei den Düsseldorfer Originalen heißt es „Mi Häzz, minn Stadt, minn Karneval“ ab 19 Uhr im Henkel-Saal und die KG Gerresheimer Bürgerwehr 1956 feiert ab 20 Uhr in der Brauerei Schumacher an der Oststraße ihr „Bergfest“.