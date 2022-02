Karnevalsfeiern in Düsseldorf : Wie Veranstalter auf die russischen Aggressionen reagieren

Düsseldorf Angesichts der Eskalation in der Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland stellt sich für viele Karnevalisten in Düsseldorf die Frage, ob geplante Feiern und Veranstaltungen stattfinden oder nicht. Wir haben uns umgehört.

Karnevalsdörfchen Martin Wilms von der Agentur Häzzblut hat in Unterrath ein Karnevalsdörfchen aufgebaut, in dem bis einschließlich Sonntag Karnevalsveranstaltungen geplant sind. Und das soll auch so bleiben. „Meine Vorfreude ist weg, meine Stimmung gedrückt und mich machen die Geschehnisse traurig. Aber wir wollen den Menschen nicht zwei, drei Stunden wegnehmen, in denen sie endlich einmal abschalten können“, sagt Wilms. Das würde er zudem für das falsche Signal halten.