Was geht, was nicht? : „Karnevals-Gipfel“ in Düssedorf

„Karnevals-Gipfel“ in Düssedorf

Was geht, was nicht?

Altweiber in Düsseldorf 2019. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Was wird denn jetzt mit Karneval? Diese heikle Frage soll ein Treffen an diesem Montag im Düsseldorfer Gesundheitsministerium klären.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will am Montag (13.00 Uhr) mit den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern der Karnevalshochburgen „über geeignete Regelungen“ für die Karnevalstage sprechen. Dafür hat Laumann die Stadtspitzen von Köln, Düsseldorf, Aachen und Bonn ins Ministerium eingeladen. Ob schon am Montag unmittelbar nach dem „Karnevals-Gipfel“ Regelungen angekündigt werden, ist unklar.