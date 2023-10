Karneval in Düsseldorf Trockene Halle für Karnevalswagen

Die drei Karnevalsvereine aus dem Düsseldorfer Süden haben endlich eine Halle gefunden, in der sie ihre Rosenmontagswagen mit der nötigen Trockenheit abstellen können. Am Wochenende wurden die Wagen dort nun geparkt. In Flingern. Lange hatten sie gesucht, die Reisholzer Quatschköpp, die Räbbelche und die Benrather Schlossnarren. Lange ohne Erfolg, während sie bangend zuschauen mussten, wie ihre Wagen in undichten Hallen unter der Feuchtigkeit litten oder gar draußen abgestellt teilweise vor sich hingammelten.