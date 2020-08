Düsseldorfer Rosenmontag in Corona-Zeiten : „Notfalls stellen wir die Motto-Wagen aus“

Düsseldorf Kann in Corona-Zeiten überhaupt Karenval gefeiert werden? Oder sollte die fünfte Jahreszeit besser ganz ausfallen? Ideen dazu gibt es einige. In Düsseldorf wird man nun konkreter.

Der Leiter des Düsseldorfer Rosenmontagszugs, Herrmann Schmitz, hat bereits eine Idee für Karneval ohne Umzug: „Notfalls stellen wir die Motto-Wagen aus“, sagte Schmitz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur: „Zum Beispiel auf den Rheinwiesen. Dann kann man sie sich mit Abstand angucken.“ Er selbst könne sich nach aktuellem Stand kaum vorstellen, dass der Rosenmontag mit einer Million Gäste in Düsseldorf stattfinden könne, so Schmitz. Das Comitee Carneval (CC) werde aber erst Anfang September beraten.

Der 81-jährige Schmitz ist seit 1994 Zugchef in Düsseldorf und ein karnevalistisches Urgestein in der Landeshauptstadt. Wer ihm in der aktuellen Situation besonders leid tue, seien die Kinder: „Die Pänz freuen sich so sehr auf Karneval - aber wir wissen einfach noch nicht, was kommt.“