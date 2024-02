Umweltschutz in Düsseldorf Wie das Mehrweg-System beim Straßenkarneval funktioniert

Düsseldorf · Was die Schützen bei der Rheinkirmes vorgemacht haben und auch beim Weihnachtsmarkt geklappt hat, soll nun auch im Karneval in Düsseldorf Pflicht werden: Mehrweg statt Einweg. Was es dabei zu beachten gibt.

01.02.2024 , 13:55 Uhr

Patrick Bossle war im Sommer zum ersten Mal mit seinem Bowl-Wagen auf der Rheinkirmes und nutzte gleich Mehrweggeschirr. Foto: Anne Orthen (ort)