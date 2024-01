Düsseldorfs etwas anderer Karnevalsverein Grün-Weiss kürt das jüngste Prinzenpaar von Volmerswerth

Jetzt hat auch Volmerswerth sein Prinzenpaar. Der Prinz wird in dem Dorf, in dem die jecken Uhren etwas anders gehen als im Rest der Stadt, bekanntlich beim großen Ball der Prinzengarde Grün-Weiss gekürt, und mit diesem ist der Stadtteil nun im Haus Gantenberg in die Session gestartet.