Karnevalszug im Südpark 2024 So inklusiv kann der Düsseldorfer Karneval sein

Aber auch in den folgenden Kostümen steckten viel Liebe und Kreativität. So nutzte etwa die Motto-Gruppe „Trash Queens“ unter anderem Müllsäcke für ihre Kostüme. Der Hintergrund: „Wir sind von der Kreativgruppe und recyceln zum Beispiel Fahrradschläuche, indem wir daraus Taschen, Federmäppchen oder Schlüsselanhänger machen“, erklärt Christina. „Anderthalb Wochen haben wir für die Kostüme gebraucht“, fügt Alice hinzu, „und das hat uns einen Riesenspaß gemacht.“ Das Schöne am Karnevalsumzug im Südpark: „Es gibt keinen Alkohol, keine Besoffenen, aber die Kleinen freuen sich über die Kamelle“, findet Selma.