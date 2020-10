Premiere im Düsseldorfer Karneval : Prinzenpaar regiert bis Ende der Session 2022

Düsseldorf Das hat es im Düsseldorfer Karneval noch nicht gegeben, doch Corona macht es möglich: Das aktuelle Prinzenpaar wird gleich für die Dauer von zwei Sessionen das Zepter innehaben.

Einen entsprechenden Beschluss fasste der Vorstand des CC in seiner jüngsten Sitzung. Präsident Michael Laumen betonte, dass sich das Gremium einstimmig für diese Premiere im Düsseldorfer Karneval entschieden habe. Auch das Motto „Wir feiern das Leben“ wird ebenfalls bis Ende der Session 2022 gelten, so der Beschluss des CC-Vorstands.

Kostenpflichtiger Inhalt Völlig ohne Publikum vor Ort wird der Hoppeditz am 11.11. um 11.11 Uhr aus seinem Senftopf klettern , um seine mit Spannung erwartete Rede zu halten. Die traditionelle Zeremonie wird in einen Innenhof des Rathauses verlegt und von dort per Video-Stream live bei Facebook und YouTube sowie auf die CC-Website zu sehen sein.

Die Selfies sollten im Hochformat aufgenommen und per WhatsApp an die Rufnummer 0173 - 786 4627 oder per E-Mail an vorstand@helau.cc gesendet werden. Einsendeschluss ist der 6. November 2020.