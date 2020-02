Karneval in Düsseldorf : Prinzenempfang wegen Corona-Virus abgesagt

Karneval in Düsseldorf

Düsseldorf Das Corona-Virus hat nun auch den Düsseldorfer Karneval erreicht. Ex-Prinz Martin Meyer hat seinen Empfang abgesagt. Grund: Eine seiner Mitarbeiterinnen ist gerade erst aus China zurückgekehrt.

Meyer, Prinz in der Vorjahressession, wollte den Empfang eigentlich am kommenden Freitag in seiner Versicherungsagentur stattfinden lassen. Doch daraus wird nun nichts. Das berichtet der „Express“.