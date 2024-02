Altweiber und Rosenmontag in Düsseldorf Polizei setzt an Karneval auf mobile Überwachungskameras

Um den Überblick zu behalten, setzt die Polizei auf mobile Videobeobachtung. An Silvester wurde erstmals eine mobile Videoanlage aus dem Landesbestand der Polizei angefordert und am Rheinufer aufgestellt. Nun gibt es zwei zusätzliche Kameras – sie stehen am Alten Hafen für einen besseren Blick auf die Rheinuferpromenade und an der Steinstraße mit Sicht auf die Königsallee. Im vergangenen Jahr, sagt Fleiß, musste die Polizei etwa 30 Personen an den Karnevalstagen in Gewahrsam nehmen.